Violenza, furti e droga: la Polizia assicura sei latitanti alle pene da scontare. Due catturati in Francia e Grecia

UDINE - Nelle ultime settimane gli agenti della Questura di Udine hanno arrestato diverse persone destinatarie di misure definitive che prevedono il carcere e la detenzione domiciliare.

Tra le operazioni principali, è stata rintracciata in Francia una ricercata - 30 anni, cittadina croata, che deve scontare 6 anni e mezzo di reclusione per furti - ed estradato in Italia, dalla Grecia, un latitante, un cittadino albanese, di 28 anni, che deve scontare una pena di 3 anni e mezzo, sempre per furto. È stato inoltre arrestato un 71enne, cittadino italiano, residente in un comune del medio Friuli, che deve scontare una condanna a 5 anni per violenza sessuale.