Lavori sul Lungomare: ecco come entrare in spiaggia coi nuovi varchi

LIGNANO (Udine) - Avanti tutta con i lavori di riqualificazione delTrieste ae per chi vuole andare a prendere il sole in, da oggi, sabato 28 aprile, e fino al primo maggio, sono stati creati appositie in partecome in via Marina e via dell'Arenile che consentono l'accesso alNella prima settimana di maggio sarà aperto anche, in un primo momento, il tratto che va da via Friuli a via Gorizia, pedonale e carrabile, e in un secondo momento il tratto, sempre pedonale e carrabile, che va da via Gorizia a via Millefiori.Entro la fine maggio sarà aperto tutto il Lungomare, con possibilità di apertura anticipata e progressiva di ulteriori varchi; il Lungomare sarà attraversabile sia pedonalmente e carrabilmente. Le opere vedranno il completamento del piazzale della Terrazza a Mare e la pavimentazione fino all'altezza dell'Hotel Bella Vista e da via Sabbiadoro fino a via Lillinfeld.«Si tratta di un lavoro strategico e ci scusiamo per i disagi che il cantiere sta arrecando in prossimità dell'avvio della stagione - dice il sindaco,-, ma per l'importanza e la complessità dell'intervento non è possibile fare altrimenti. Ricordo che con questo primo lotto è stato realizzato circa il 60 per cento dell'intera opera. I lavori proseguiranno nel prossimo autunno con il restante 40 per cento per ottenere un nuovo e riqualificato Lungomare per la prossima stagione. L'impresa e la direzione dei lavori sono sempre a disposizione per cercare di far fronte a tutte le esigenze legate all'accesso ai frontisti».