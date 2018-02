Monte Lussari. Valanga piomba sul sentiero preferito dei turisti

LEGGI ANCHE

TARVISIO - Ildidel(Udine) è intervenuto perunacaduta in mattinata lungo il "" che conduce al, tra la Malga e il passaggio della seggiovia sopra il sentiero, a una quota di 1.570 metri. La valanga è stata bonificata con il sistema "Recco" e con la ricerca "Artva" da due volontari del Cnsas, giunti sul posto dopo la segnalazione dell'accaduto.Stamani il sentiero del Pellegrino era continuamente percorso da escursionisti, soprattutto austriaci, e viene erroneamente considerato sicuro anche in condizioni di grande innevamento. Il Soccorso Alpino di Cave si è messo in contatto anche con i colleghi delle stazioni austriache di Arnoldstein e Villach, che confermano anche per il Monte Dobratsch, considerato erroneamente un itinerario privo di pericoli, ila piedi o con gli sci.