Femminicidio sventato dalla Polizia: 31enne fermato con una pistola, voleva uccidere l’ex fidanzata

UDINE - Si era procurato una pistola per uccidere l'ex fidanzata, ma fortunatamente l'uomo è stato fermato prima che il delitto fosse consumato. Femminicidio sventato grazie all'intervento degli agenti della Polizia. È successo nella serata di venerdì 1 marzo, quando il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Udine, con il concorso di due Volanti del locale UPGSP, ha arrestato un cittadino pakistano 31enne, per detenzione e porto illegale di una pistola.

Nell'arma sei proiettili pronti

Nel corso di una più ampia attività d’indagine, gli investigatori hanno riscontrato che lo straniero stava cercando una pistola per uccidere la ex compagna, che, a suo dire, l’avrebbe tradito consumando un rapporto sessuale, documentato in un video, con altri suoi connazionali. Quando l’uomo si è impossessato dell’arma i poliziotti l’hanno fermato al casello autostradale di Udine Sud, alla guida della propria auto, trovandolo in effetti in possesso di una pistola Beretta calibro 22, con caricatore inserito rifornito di 6 proiettili, pronta all’uso, custodita in una tasca della felpa.

Lo straniero è stato arrestato e associato alla locale casa circondariale: nei confronti dello stesso ieri, in sede di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto, sussistendone i presupposti, la misura della custodia cautelare in carcere. Sono in corso ulteriori attività d’indagine per individuare tutti i responsabili della cessione dell’arma.