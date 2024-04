Udinese-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Udinese sfida l'Inter nel posticipo che chiude la 31a giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono mantenere il +14 sul Milan che ieri ha vinto in casa contro il Lecce. La squadra di Inzaghi vuole mettere un altro mattone sul traguardo scudetto e avvicinarsi sempre di più all'obiettivo. Assente Bastoni per un affaticamento, al suo posto ci sarà Carlos Augusto nel ruolo di centro sinistra a completare la difesa a tre con Pavard e Acerbi.

Confermatissimi Thuram e Lautaro.

Orario

Il match tra Udinese e Inter andrà in scena lunedì 8 aprile al Bluenergy Stadium alle ore 20:45.

Dove vederla in tv e streaming

Il posticipo della 31a giornata di Serie A tra Udinese e Inter sarà trasmesso in diretta in co-esclusiva su Sky e DAZN, disponibile anche tramite app Sky Go e Dazn e in streaming.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Giannetti, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Success. All. Cioffi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Squadra arbitrale

Sarà l’arbitro di Forlì Marco Piccinini a dirigere Udinese-Inter. Avrà come assistenti Vivenzi e Cecconi. Quarto uomo Baroni. Al Var Serra, suo assistente Aureliano.