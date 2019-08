Minacciano il debitore con una mazza: tre soci d'impresa denunciati

UDINE- Vantavano un credito di diverse decine di migliaia di euro per lavori di edilizia effettuati in passato per conto di un'agenzia e che non erano mai stati pagati, dunque nel tentativo di convincere il titolare dell'agenzia debitrice a saldare il debito lo hanno minacciato brandendo una mazza.



Per questo motivo tre cittadini macedoni, residenti in provincia di Treviso, titolari e soci di un'impresa edile, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Fagagna. Il reato loro contestato è minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. I tre hanno raggiunto nel suo ufficio il titolare dell'agenzia, un uomo di 48 anni residente a Grado (Gorizia), e lo hanno minacciato.

