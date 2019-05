UDINE - Cinque persone sono state fermate e identificate in seguito a una rissa scoppiata ieri pomeriggio, 18 maggio, a Udine che ha visto coinvolti una ventina di giovani, intervenuti per sedare una lite scoppiata tra due uomini. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e alcune Volanti della Polizia. Non è stato necessario l'intervento del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA