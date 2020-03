Tenta di entrare in un garage, poi aggredisce gli agenti: 21enne arrestato

UDINE - Un 21enne del Gambia, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia per violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale aggravate. L'episodio si è verificato poco prima delle 14 nella zona garage di un condominio di Udine. Il giovane ha divelto da terra un palo della segnaletica stradale, si è introdotto nell'area condominiale interdetta ai non residenti e ha cercato di sradicare una grata di protezione fatta installare dai condomini proprio per impedire accessi abusivi. Alla vista degli agenti della Squadra Volante, il giovane ha lasciato il palo a terra e ha cercato di colpire gli agenti, opponendo resistenza nonostante i tentativi di riportarlo alla calma. Immobilizzato e condotto in questura, il 21enne è stato infine arrestato e accompagnato in carcere. Ultimo aggiornamento: 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA