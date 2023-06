«Sono tuo nipote, sto male e ho bisogno di cure molto costose», altre due vittime cadute nel tranello dei truffatori

UDINE - Nuovi tentativi di truffa telefonica a Udine, purtroppo andati a buon fine. Nella giornata di ieri, mercoledì 14 giugno, tanti i residenti in città che, come segnalato alla Polizia, hanno ricevuto una telefonata da una persona che si presentava come il nipote, in ospedale in gravi condizioni e che, per far fronte alle costose cure del caso, necessitava di un’ingente somma di denaro.

In due casi, purtroppo, le vittime hanno consegnato alla truffatrice, presentatasi al loro uscio, dei risparmi che tenevano in casa e alcuni monili d’oro.

Fortunatamente - a quanto fa sapere la Polizia di Udine - sono stati solo due i casi di truffa messi a segno. La maggior parte delle persone contattate non è caduta nei raggiri dei truffatori e ha immediatamente chiuso la telefonata, segnalando poi alla Sala Operativa della Questura i tentativi. Questo anche grazie anche alle continue campagne di sensibilizzazione dei cittadini sui rischi connessi all’utilizzo di telefoni, smartphones, internet, attuate da anni dalla Polizia di Stato. Sui casi gli uomini dell’UPGSP e della Squadra Mobile stanno svolgendo attività d’indagine volta ad individuare i responsabili.