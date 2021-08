Coppia di triestini in escursione lungo il rio Simon salvati dal soccorso alpino

MOGGIO UDINESE (Ud) - Si è svolto tra le 15 e le 16 l'intervento della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza per soccorrere una coppia di triestini che aveva chiamato il Nue112 chiedendo aiuto. I due si erano accampati per la notte con il loro furgone lungo la strada e si erano poi incamminati per fare due passi lungo il Rio Simon quando lei è scivolata a causa della pioggia che ha reso i sassi scivolosi e si è procurata una forte distorsione alla caviglia che le impediva di camminare. I tecnici hanno raggiunto i due, entrambi del 1980, hanno imbarellato la donna e l'hanno trasportata a spalle fino all'ambulanza che attendeva in strada