Muore investito da un treno, circolazione ferroviaria sospesa tra Basiliano e Udine

CAMPOFORMIDO - Nella serata di oggi, sabato 10 dicembre, intorno alle 19:00 una persona ha perso tragicamente la vita a Campoformido all'altezza del passaggio a livello 122, travolta da un convoglio. Inutili purtroppo i soccorsi che sono stati inviati con grande rapidità dagli infermieri della sala operativa della Sores. Sul posto è giunta l'automedica proveniente da Udine. Per la persona coinvolta nell'incidente ferroviario non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Sul posto impersonale di Rfi e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause. Allertati i Vigili del fuoco. Rallentamenti e ritardi sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste via Udine. Sospeso il traffico tra Basiliano e Udine, dove sono in corso gli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.