Trentenne rompe con la fidanzata e tenta il suicidio: salvato in extremis

UDINE - Un uomo di 32 anni, del Friuli, è stato salvato dai Carabinieri dopo aver tentato il suicidio in un momento di sconforto, dettato dalla rottura con l'ex fidanzata. Accompagnato in ospedale, quando ha ripreso i sensi, il giovane ha ringraziato i militari per avergli salvato la vita. È successo ieri a Udine. I Carabinieri della Compagnia di Udine erano stati allertati dalla mamma, venuta a conoscenza delle intenzioni del figlio. La donna non sapeva però dove si trovasse in quel momento l'uomo. È cominciata così una corsa contro il tempo dei militari dell'Arma che, con una veloce attività investigativa, lo hanno localizzato e sono entrati nell'abitazione in cui si trovava dopo aver sfondato la porta, salvandolo in extremis.

