Ore contate per i furbetti dei rifiuti: multe salate e telecamere mobili

di Paola Treppo

TRICESIMO (Udine) - Ore contate per i. L'amministrazione comunale, infatti, ha deciso di dire basta al continuo getto difuori dai cassonetti o al conferimento palesemente sbagliato nei contenitori. Le mini ecopiazzole interessate sono più o meno sempre le stesse: via Diaz, via del Tuzzan, via San Giorgio, via Pennato, via della Soima, via Bassa e area Villaggio Morena, per citarne solo alcune.«Con l’inizio del mese di giugno - spiega l'assessore all’ambiente,- entreranno in funzione alcuneche avranno il compito di individuare i furbetti del rifiuto, pendolari o residenti che siano. Le sanzioni previste dal regolamento comunale sono pesanti: vanno da 100 euro a un massimo di 600 euro».A Tricesimo ci sono oltre 160 postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti, su tutto territorio comunale, con cassonetti per raccolta di carta, vetro, plastica e umido. «Ci sono una ventina di mini ecopiazzole, che sono costantemente ripiene di rifiuti diversi, anche ingombranti, posizionati al di fuori dei cassonetti. La raccolta di questi rifiuti costa non poco all’intera comunità e costringe la squadra manutenzioni a un lavoro suppletivo, sottraendo tempo prezioso alla loro attività ordinaria, che, nel periodo primaverile-estivo, è tutta concentrata sulla cura del verde urbano, dei parchi e dei cigli verdi stradali».