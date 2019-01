Arrestato coltivatore-spacciatore: in casa un'attrezzata serra di marijuana

CIVIDALE DEL FRIULI - Aveva adibito una stanza della casa a serra per la coltivazione di marijuana. Per questo motivo un uomo, cittadino italiano, è stato arrestato venerdì mattina dalla Polizia del Commissariato di Cividale del Friuli (Udine). È accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Nel corso della perquisizione eseguita nell'appartamento sono state trovate due grosse piante di marijuana. Nella stanza adibita a serra per la coltivazione e l'essiccazione di piante di marijuana c'erano anche lampade UV, sensori e termometri per il controllo dell'umidità e della temperatura



In un altro apposito vano erano state messe a essiccare numerose inflorescenze ricavate dalla coltivazione. In totale gli investigatori hanno sequestrato, oltre all'attrezzatura e alle due piante ancora in fase di coltivazione, 800 grammi di sostanza già pronta per il consumo, bilancini di precisione, semi di cannabis e numerose buste per il confezionamento delle dosi. Sul posto è stato fatto intervenire anche il Servizio sociale del Comune per un grave situazione di disagio che coinvolgeva la figlia minore della compagna dell'uomo.

