Spaccio di hashish e di medicinali a base di oppiacei: 14 perquisizioni

di Paola Treppo

UDINE e CIVIDALE DEL FRIULI - Laveniva venduta anche dentro alla struttura deldi: nei guai due quarantenni friulani. Nel corso mattinata di oggi, mercoledì 23 maggio, i carabinieri della Compagnia dila polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli, stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare inemesse dal gip del tribunale di Udine nei confronti di due italiani di 40 anni con precedenti per droga.L'indagine, coordinata dalla procura della repubblica di Udine, era iniziata alla fine del 2017 ed è proseguita nel 2018. Anche grazie a intercettazioni telefoniche, ha consentito di individuare nei due pregiudicati i responsabili di una fittadi hashish e di, commercializzati sulle piazze di Udine e di Cividale del Friuli. Lo spaccio avveniva pure all'interno del Sert di Udine, cioè la struttura sanitaria preposta alla riabilitazione dei tossicodipendenti.Oltre alle misure in carcere, sono in corso di esecuzione anchea carico di 4 indagati per gli stessi reati e nei confronti di 8 assuntori di droga; è la conclusione di un’attività di indagine che ha portato a recuperare, tra l'altro, circa 100 grammi di hashish e numerose confezioni di medicinali contenenti oppiacei trovate nel corso delle perquisizioni eseguite nei confronti dei clienti dei due spacciatori.