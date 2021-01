Sbandata e schianto con la Bmw: 3 feriti, uno è grave Foto

UDINE - Volano fuori strada con la loro Bmw, in tre rimangono feriti. È successo oggi verso le 13.20 a Codroipo. Immediata la richiesta di aiuto arrivata alla centrale operativa di Palmanova. In via Baiuzzo a Codroipo sono arrivati i Vigili del fuoco del locale distaccamento, trovando un'auto nel fossato.

Il conducente non è riuscito infatti a mantenere la Bmw in strada, finendo tra la carreggiata e il fosso. Il personale sanitario, dopo essersi preso cura dei 3 occupanti dell'auto, si è interessato particolarmente di uno di loro rimasto ferito seriamente. È stato trasferito in ospedale per essere sottoposto alla diagnostica mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l'area dell'incidente. Ancora da accertare le cause dello schianto che, fortunatamente, non ha coinvolto altri veicoli.

