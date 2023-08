UDINE - Un outlet, due negozi di abbigliamento e accessori, una profumeria, un negozio di articoli per la casa, un'edicola tabaccheria. Sono i sei immobili a destinazione commerciale di proprietà del Comune di Udine che l'amministrazione, alla scadenza del 30 settembre dei precedenti rapporti, intende affidare in concessione per nove anni, come recentemente stabilito dalla giunta De Toni.

Le proposte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro le 12.10 di venerdì 29 settembre. Queste unità immobiliari, infatti, si trovano in complessi (Palazzo D'Aronco, il complesso degli uffici di via Stringher e Palazzo Antonini Mangilli-del Torso) per cui è stata dichiarata la sussistenza dell'interesse culturale: ciò comporta che i fabbricati vengono assoggettati al regime di beni demaniali, non possono essere venduti e possono essere utilizzati solo attraverso la concessione amministrativa.



I PALETTI

Nel bando, appena varato dagli uffici, si chiarisce bene cosa non potrà mai trovare posto negli edifici comunali. La procedura, infatti, è sì tesa a cercare operatori che offrano canoni adeguati, ma punta anche a rivitalizzare il centro storico promuovendo l'immagine della città. L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, quindi, si riserva di rifiutare offerte per attività che potrebbero pregiudicare o creare danno all'immagine dell'ente o alle sue iniziative, ma anche attività ritenute inaccettabili per motivi di inopportunità, come per esempio sexy shop o phone center e realtà che possano contenere messaggi offensivi, come espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia, o a sfondo sessuale (per esempio per la produzione e distribuzione di materiale porno e armi).



GLI IMMOBILI

Nel primo lotto c'è un immobile a destinazione commerciale, abbigliamento e accessori in via Rialto (sotto Palazzo D'Aronco) di 45 metri quadri complessivi (con rendita di 3.109,07 euro) attualmente adibito ad outlet: chi se lo aggiudicherà dovrà provvedere a sue spese a eventuali opere di allestimento e arredo senza alcun riconoscimento economico dal municipio. Sempre sotto il palazzo municipale, in concessione con il secondo lotto viene dato anche un negozio in piazza Libertà 11/b (rendita 1.518,38 euro per 21 metri quadri), occupato fino al 30 settembre prossimo, in normale stato conservativo (anche dotato di impianto di riscaldamento centralizzato, da riattivare, e fornitura d'acqua). Sempre sotto Palazzo D'Aronco c'è poi un terzo negozio di abbigliamento in via Cavour 1/c (superficie totale di 96 metri quadri e rendita di 6.435,05 euro). Per il quarto lotto, invece, viene data in concessione quella che attualmente è una profumeria, in via Cavour 1/f (69 metri quadri totali e una rendita di 4.131,66 euro), e che tuttora è occupata sempre fino al 30 settembre prossimo.



VIA STRINGHER

Gli ultimi due lotti riguardano un negozio di articoli per la casa in via Stringher di 400 metri quadri complessivi (con rendita di 8.531,87 euro), in classe energetica C, e un'edicola tabaccheria a Palazzo Mangilli del Torso in piazza Garibaldi 16 (34 metri quadri totali, con rendita di 324,75 euro), attualmente occupata con contratto in scadenza il 30 settembre.