Trovati 22 cuccioli di cane stipati nel bagagliaio senza cibo né acqua

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORPETTO (Udine) - Ventiduedidi varia razza, senza acqua né cibo, sono stati trovati neldi una Renault Megane Sw dagli agenti della polizia stradale dilunedì 9 aprile, intorno alle 15.30, lungo l'A4 nel territorio del comune diGli agenti avevano fermato la vettura per un normale controllo e, sia il conducente che il passeggero, B.M., 39 anni, e B.M. di 57 anni, entrambi residenti in provincia di Milano, si sono mostrati subito molto nervosi. Dall'abitacolo della Megane, poi, uscita un cattivo odore, di. Dal cofano, inoltre, si sentiva provenire dei guaiti. Aperto il bagagliaio, gli agenti hanno trovato i cuccioli che si aggiravanocalpestandosi a vicenda.La vettura è stata accompagnata nella sede didella Polstrada dove è giunto un. Si è scoperto così che i cuccioli provenivano dall'Est Europa, che erano stati portati in Italia illegalmente, che erano senza chip e senza alcuna documentazione. Sono stati sfamati dopo essere stati affidati a un canile in custodia giudiziale. I due lombardi sono stati invecea piede libero pere per introduzione illegale di animali da compagnia. Per ragioni di età i cagnolini. Non appena potranno essere affidati, la Polstrada lo comunicherà tramite i media.