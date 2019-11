Scuolabus contro un'auto al rientro a casa: illesi i bambini della primaria

OSOPPO - Sono rimasti tutti illesi i sei bambini che viaggiavano a bordo di uno scuolabus rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale con un'auto accaduto lungo la provinciale 63 a Osoppo. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30. Lo scuolabus, che stava riportando a casa gli alunni delle scuole primarie dopo il termine delle lezioni, viaggiava in direzione nord.



Nella corsia opposta è sopraggiunta una Fiat condotta da una donna di 38 anni che, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, avrebbe urtato lateralmente lo scuolabus. I bambini e l'autista non hanno riportato conseguenze a seguito dello scontro. I piccoli alunni sono stati riaccompagnati tutti a casa. La sola conducente della vettura è rimasta lievemente ferita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA