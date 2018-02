Sciatore muore travolto da una valanga al confine col Friuli

di Paola Treppo

NASSFELD PRAMOLLO (Austria) - Unoaustriaco di 56 anni èquesta mattina, venerdì 2 febbraio, travolto da unanella zona sciistica del comprensorio di, il polo turistico montano al confine con la località friulana didel comune italiano di Pontebba, in Alto Friuli.L'uomo, come riportano gli organi di informazione austriaci, tra cui il kleine Zeitug, stava sciano fuori dalla pista quando è stato travolto da una valanga auto-innescata.Il portavoce della polizia Michael Masaniger all'Apa ha riferito che l'uomo è stato recupero dal, che gli ha prestato le prime cure mediche di, ma l'intervento purtroppo non è servito a salvagli la vita.L’uomo si trovava insieme ale a un amico che sono rimasti illesi. Nellee Karawanken c'era grande pericolo di valanghe, il livello 4, da stamotte, per una forte nevicata. Negli altri gruppi montuosi il pericolo di valanghe era considerevole.