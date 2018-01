Fa snowboard, cade sulla pista nera e non ricorda più nulla

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAVASCLETTO (Udine) - Sportivo cade sulle piste mentre fa, batte la testa e, neanche il suo nome. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 gennaio, intorno alle 16, sul monte Zoncolan, a Ravascletto, in Carnia.A rimanere ferito un cittadino di nazionalità croata di 30 anni che aveva scelto la pista 1 per fare snowboard con degli amici. Si tratta di una delle cosiddette "", cioè quelle che sono consigliate solo alle persone esperte e non hai principianti.Il 30enne erae la brutta caduta sulla neve non è stata quindi attutita in alcun modo. Il croato è stato subito soccorso dagli agenti di polizia di Stato che fanno servizio di sicurezza sul polo sciistico carnico e che fanno capo al Commissariato di Tolmezzo. Gli agenti lo hanno affidato alle cure dell'equipe medica dell'elicottero del 118 decollato dalla eli superficie di Campoformido.L'uomo, accolto in, non sarebbe in pericolo di vita e si spera che la sua amnesia sia solo temporanea. La polizia di Stato ricorda che l'uso del casco è obbligatorio sulla neve per i ragazzi fino ai 14 anni ma che è importante indossarlo a propria tutela a tutte le età.