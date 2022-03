Scialpinista ed escursionista cadono sulla neve: gambe fratturate

FORNI DI SOPRA - Alle 12.30 la Sores ha allertato la stazione di Forni di Sopra e l'elisoccorso regionale per soccorrere una scialpinista di 27 anni di Buia che scendendo da Malga Tragonia assieme a tre compagni di gita si è procurata una forte distorsione, probabilmente a causa della neve crostosa, con frattura di un arto inferiore. Sul posto, a quota 1900, l'elisoccorso ha sbarcato l'equipe di bordo con il tecnico del Soccorso Alpino, medico e infermiere per stabilizzarla, imbarellarla e imbarcarla con il verricello. Poco dopo a Taipana una seconda donna di Hong Kong di 57 anni è stata soccorsa alle 14 sul sentiero 711 che dal Gran Monte scende verso Monteaperta. La signora è scivolata per una quindicina di metri in un canale procurandosi diverse contusioni e una frattura a un arto inferiore.

Anche qui è intervenuto l'elisoccorso regionale che ha sbarcato il personale di bordo sul posto. Non semplice il recupero della donna nel canale a causa della turbolenza indotta dalle pale del velivolo con verricellate da settanta metri. Mobilitata anche la stazione di Udine, Gemona a Campo di Bonis per eventuale supporto alle operazioni.