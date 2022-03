SAPPADA - Sono partiti oggi a Sappada gli allenamenti ufficiali dell’ultima tappa di Opa Cup/Games 2022, il circuito dell’Organizzazione delle Federazioni di Sci dei Paesi Alpini che vedrà protagonisti in gara domani sabato 12 marzo e domenica 13 quasi 400 fondisti dai 14 anni in su provenienti da tutto il mondo. L’evento è organizzato dalla locale storica associazione Camosci, dove si sono formati i campioni olimpici Silvio Fauner, Pietro Piller Cottrer e Lisa Vittozzi oltre che tanti altri giovani atleti impegnati in questi anni in competizioni internazionali. A inizio settimana sono giunti gli atleti americani, cui sono seguiti gli argentini e, oggi, tutte le altre squadre internazionali e i gruppi sportivi italiani. Sono 13 in tutto i paesi di provenienza degli atleti, alcuni dei quali anche extraeuropei e sono America, Argentina, Venezuela e Brasile. Le altre nazioni coinvolte sono Andorra, Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Slovenia, Spagna, Svizzera, Liechtenstein Le competizioni prenderanno il via domani, alle 9 con le gare individuali delle varie categorie fino a mezzogiorno. Domenica sarà la giornate delle partenze in linea, la mass start, e delle staffette. Molte le autorità che assisteranno alle competizioni: tra questi il vice presidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini e il presidente del comitato regionale Fisi Maurizio Dunnhofer. La manifestazione vede il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Sappada e di numerosi partner tra cui Itas assicurazioni, gli istituti di credito Volksbank e Primacassa Fvg, Talentform, Dba pro e Witor’s, oltre che il coinvolgimento di più di 50 volontari.

«E’ un onore per noi poter organizzare una manifestazione di questa importanza e siamo pronti ad accogliere quasi 400 atleti». Sono le parole di Fabrizio Di Val, presidente dell’Asd Camosci che oggi conta oltre 80 fondisti e biatleti iscritti. Sappada non è nuova all’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali di questa levatura: nel 1994 e nel 1999 si svolsero, nella località montana, 2 tappe di Coppa del mondo di sci nordico, di cui, quella del ’94, passata alla storia perchè resa possibile, per la prima volta, con l’innevamento completamente artificiale. «Organizzare un evento internazionale di questa portata in tempi di Covid non è stato facile - dichiara l’assessore allo sport e turismo della località montana Silvio Fauner - ma il lavoro sinergico, portato avanti dall’Associazione Camosci e dall’amministrazione di Sappada, con il fondamentale sostegno della Regione, ha reso possibile l’organizzazione di quello che potremmo definire un banco di prova in vista degli Eyof 2023. Anche dal punto di vista turistico, si tratta di un’iniziativa di rilievo che ci consente di riempire le strutture ricettive di Sappada e Forni Avoltri per un lungo fine settimana, offrendo così la possibilità ai nostri operatori di ottimizzare il loro impegno in questa ultima parte della stagione invernale» dichiara Fauner. Le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di Radio Studio Nord