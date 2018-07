Ruba portafogli in azienda sanitaria e preleva nella banca accanto

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLMEZZO (Udine) -dalle borsette di alcuni dipendenti dell'e poi cerca di fare un prelievo allo sportello della banca che si trova proprio sotto gli uffici e gli ambulatori della struttura medica, aMentre sta tentando diche ha trovato nei portafogli, senza riuscirci, viene notata dai carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo. Gli uomini del luogotenente Domenico Colonna si avvicinano alla donna, 36 anni, dima residente nel capoluogo carnico, e fanno un controllo. Siamo nell'area della stazione delle corriere, in centro.Scoprono così che la 36enne aveva rubato poco prima i portafogli, che aveva tentato maldestramente di fare un prelievo, anche con le carte di credito, senza riuscire nel suo intento, e che alla fine aveva deciso di arrendersi e di tenere per sé solo i soldi in contanti che aveva trovato negli stessi portafogli, qualche decina di euro. La donna, già nota per pregresse vicende giudiziarie, è stataa piede libero per il reato diaggravato continuato; è successo nel pomeriggio di martedì 3 luglio.