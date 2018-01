Nuovo film sulle alture di Sauris si cercano aspiranti attori biondi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAURIS (Udine) - La produzioneFilm sta lavorando a un progetto per undi prossima realizzazione dal titolo provvisorioper la regia di Davide Del Degan, regista del documentario L'ultima spiaggia presentato al Festival dinel 2016. Lesaranno realizzate ae dintorni nel mese di febbraio e marzo 2018.Per questo film la Pilgrim Film sta cercando: uomini e donne dai 18 in su etra i 6 e i 13 anni; uominio ballerini amatoriali daicon capelli e occhi chiari, possibilmente con basi di danza schuhplattler; non è richiesta invece esperienza nella recitazione; al casting saranno realizzate delle fotografie.La sede del casting è a Sauris di Sotto, venerdì 12 gennaio, dalle 12 alle 17 nel teatro del paese, accanto alla discoteca Kursaal. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da un tutore legale e dovranno portare la fotocopia di un documento d'identità del minorenne, la fotocopia del codice fiscale del minorenne e la fotocopia dei, carta d'identità e codice fiscale, del tutore. I maggiorenni devono portare la fotocopia del documento di identità e il codice fiscale. Per informazioni 346.2389516, 349 9225360, email galaxiafilm.casting@gmail.com o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/galaxiacasting/.