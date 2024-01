Recruiting day, 700 candidati e 320 colloqui per ottenere un posto di lavoro. Tutte le professioni richieste

UDINE - Oltre 700 candidature raccolte, quasi 320 partecipanti ai colloqui fissati per ottenere un impiego, e complessivamente 414 le posizioni lavorative per cui 11 società cooperative del Fvg stanno cercando profili professionali adeguati. Sono i numeri del primo recruiting day regionale dedicato interamente al mondo della cooperazione, svoltosi oggi 25 gennaio a Udine. «Un'iniziativa di successo, sia dal punto di vista della partecipazione, sia da quello delle risposte avute», ha confermato Legacoop Fvg, l'associazione che raccoglie le maggiori imprese cooperative del Friuli Venezia Giulia, e che, in collaborazione con la Regione, ha fatto sì che si intrecciassero domanda e offerta di lavoro.

Le professioni richieste

Tra le figure richieste c'erano energy manager, addetti all'accoglienza turistica, diversi profili nel settore facility management, carrellisti, addetti alla ristorazione collettiva, progettisti, educatori, operai, addetti alle vendite o ingegneri. «Siamo molto contenti - ha commentato la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig. - per questa proficua esperienza con la Regione, frutto di un lavoro stimolante che mette a valore la capacità del sistema imprenditoriale. Nel gruppo di cooperative che abbiamo raccolto - ha proseguito - si conferma la trasversalità a cui siamo abituati a lavorare quotidianamente, dalle cooperative sociali alle comunità energetiche rinnovabili, dai servizi all'edilizia e alla progettazione, a dimostrazione che l cooperazione è presente in tutti i settori del mondo del lavoro. L'elevato numero di candidature - ha aggiunto - è un segnale per noi importante. La cooperazione rappresenta un altro modo di fare impresa, democratico, inclusivo e sostenibile - ha concluso - ed è un'opportunità soprattutto per i più giovani di fare esperienza e valorizzare i propri talenti».