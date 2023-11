Udine. Recruiting day: si cercano 90 conducenti abilitati per quattro aziende di trasporto pubblico locale in tutto il Fvg

UDINE - Sono 90 i posti per conducenti abilitati per il trasporto pubblico locale di persone sulle linee del servizio urbano ed extraurbano messi a disposizione di altrettanti candidati dalle aziende Arriva Udine (Udine), Atap (Pordenone), Azienda Provinciale Trasporti - Apt (Gorizia) e Trieste Trasporti (Trieste), in occasione del prossimo recruiting day in programma a Udine il 18 dicembre nella sede di Arriva. Chi voglia candidarsi alla selezione dovrà inviare il proprio curriculum entro domenica 10 dicembre mediante l'apposito link sul sito della Regione.

L'iniziativa, aperta solo agli autisti abilitati in possesso di patente D e Cqc (carta di qualificazione del conducente), organizzata dai Servizi alle Imprese della Regione Fvg di concerto con le aziende coinvolte, è stata illustrata oggi a Udine alla presenza degli assessori regionali al Lavoro Alessia Rosolen, e alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, con Diego Regazzo di Tpl Fvg. «Le due direzioni, Infrastrutture e Lavoro - ha evidenziato Rosolen - hanno saputo incrociare le opportunità messe in campo, quali ad esempio, il contributo regionale dell'80% per i disoccupati e del 50% per gli occupati che vogliono acquisire i requisiti per l'esercizio della professione di autotrasportatore per riuscire poi a inserire le persone nel mondo del lavoro o per la loro riqualificazione professionale».

«La Regione continua a mettere in campo strategie per formare autisti qualificati in grado di supportare i servizi aggiuntivi e migliorativi nell'applicazione del contratto del Tpl», ha sottolineato Amirante, ricordando anche l'attivazione, quest'anno, del bando specifico per autista Tpl dove «sono state accolte 49 istanze su 71 presentate, mentre entro fine anno verrà approvata la graduatoria e liquidato il primo 50% pari a 80mila euro». «Con il bando regionale 2022 dedicato a sostenere la carta di qualificazione del conducente (Cqc) sono state ammesse in graduatoria 264 domande - ha aggiunto Amirante - istanze incrementate quest'anno con il nuovo bando che ha registrato 348 domande presentate di cui 328 ammesse, la graduatoria sarà approvata a dicembre e le risorse impegnante sono pari a 450mila euro».