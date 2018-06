Rapina l'incasso del negozio a orario di chiusura e fugge in mountain bike

di Paola Treppo

UDINE -al negoziodi Udine nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 26 giugno, poco prima delle 19.30, a ridosso dell'orario di chiusura. È a quell'ora che un giovane uomo ha fatto irruzione nel punto vendita e ha puntato unin direzione della, intimandole di consegnare i soldi dell'incasso.La donna, spaventata, ha consegnato al rapinatore circa 2.200 euro. Arraffato il denato il rapinatore è fuggito in bici, in sella a una, e la donna ha chiamato i carabinieri.Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma del Norm della Compagnia di Udine e della stazione di Campoformido che hanno dato avvio alle ricerche nella zona vicino al negozio sulla scorta della descrizione fornita dalla vittima della rapina. Sono in corso le indagini per identificare il reponsabile.