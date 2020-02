Terrore nella notte: titolare di un bar a Lignano immobilizzato e rapinato in casa

Terrore in casa nella notte del 14 febbraio 2020: titolare di un bar a Lignano (Udine) pestato e rapinato nella sua casa a Bevazzana di Latisana (Udine). Una banda di malviventi è entrata dalla finestra in casa dell'uomo, di 85 anni, lo ha pestato e immobilzzato. La vittima si trova ora in ospedale in stato di choc con quattro costole rotte.



La banda di rapinatori ha fatto irruzione in casa e, dopo aver immobilizzato l'uomo, ha fatto razzia di oro e denaro. I banditi sono poi fuggiti. Sulle loro tracce i carabinieri. L'anziano, nonostante le quattro costole rotte, una volta che i rapinatori sono andati via, è riuscito a liberarsi delle cinghie che lo bloccavano e a chiedere aiuto alla vicina che abita sul suo stesso pianerottolo.



«Mi hanno rubato tutto», ha detto l'anziano alla donna, segnalando di essere riuscito a mordere la mano di uno dei rapinatori. Questi ultimi, secondo quanto riferito dall'anziano, parlavano con un accento straniero. Sul posto sono giunti i carabinieri che, nella casa messa a soqquadro, hanno compiuto i rilievi del caso alla ricerca di tracce per individuare i responsabili della rapina. Ultimo aggiornamento: 12:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA