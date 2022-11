Nascondevano 65 kg di hashish nel doppio fondo dell'auto, quattro arresti

CIVIDALE DEL FRIULI - I Carabinieri di Marcianise (CE) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Napoli Nord, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro persone, arrestate a Casavatore (NA), Cividale del Friuli (UD) e Taranto, responsabili di spaccio di ingenti quantità di hashish.

Le indagini, riguardanti le attività illecite degli arrestati, hanno fatto emergere che questi si rifornivano nel comprensorio di Portici ed Ercolano, distribuendo poi lo stupefacente nel comune di Casavatore e nelle aree limitrofe a nord di Napoli.

L'efficace azione di contrasto articolata su attività tecniche e mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, ha consentito d'individuare i canali di approvvigionamento e accertare la cessione di 65 kg circa di hashish, trasportati in un'auto dotata di doppio fondo. Durante l'attività investigativa, è stato arrestato in flagranza di reato anche il corriere, destinatario dell'odierna misura cautelare. Si è proceduto quindi al sequestro di 10 kg di hashish, nonché del veicolo utilizzato per il trasporto.