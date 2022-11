Venticinquenne in giro su un bolide: fermato per un controllo, gli scoprono la droga nelle mutande

BREGANZE (VICENZA) - Nella serata del 21 novembre, i carabinieri della Stazione di Breganze hanno individuato e bloccato, nella zona artigianale del centro, un’auto di grossa cilindrata condotta da un venticinquenne del posto, Z.N. - già conosciuto dalle forze dell'ordine -. Il giovane ha assunto via via un atteggiamento sempre più nervoso ed inquieto, per questo i militari hanno deciso di perquisire la sua auto e lo stesso 25enne. E proprio nei suoi slip i carabinieri hanno trovato un panetto di forma cilindrica del peso pari a 100 grammi contenente hashish avvolto nel cellophane. I militari hanno esteso la perquisizione a casa del giovane, trovando venti sacchetti intrisi di sostanza stupefacente. Il giovane è stato arrestato e messo ai domiciliari su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Vicenza. Ieri Z.N. è stato tradotto al Tribunale di Vicenza, dove il Giudice - Dott.ssa Giulia POI - ha convalidato l’arresto e disposto a carico del venticinquenne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.