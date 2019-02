Fiamme improvvise dal televisore. Il fumo invade tutta la casa

PREONE - Un incendio è divampato ieri sera nell'abitazione di un'anziana a Preone (Udine). Le fiamme si sarebbero sprigionate dal televisore e il fumo ha invaso la casa. La donna, 90 anni, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. L'anziana, accortasi di quanto stava accadendo, è uscita da sola per andare a chiedere aiuto a un vicino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e il personale sanitario che ha soccorso la donna.

