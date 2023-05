UDINE - Brutta sorpresa all'interno della palestra dell'Istituto tecnico Marinoni a Udine. Ignoti sono entrati in azione durante il weekend, tra venerdì 12 e domenica 14 maggio all'interno della struttura di viale Monsignor Nogara. I danni sono ingentissimi e la struttura, per un periodo, non potrà essere utilizzata nè dagli studenti, né dalle associazioni. I vandali si sono sfogati scaricando gli idranti sul parquet, quindi hanno preso di mira i sanitari degli spogliatoi facendoli a pezzi, divelte le porte e rovesciati i mobili. Una lunga lista di danni ancora da quantificare complessivamente ma quello più rilevante riguarda il pavimento in legno che, a causa dell'acqua, ha già cominciato a gonfiarsi e a sollevarsi in alcuni punti. Il fatto è stato segnalato i carabinieri che hanno già effettuato un sopralluogo all'interno e all'esterno dell'impianto sportivo. Secondo una prima ricostruzione, i vandali hanno forzato una porta laterale. Erano almeno in due, o almeno così sembra dalle diverse impronte di scarpe sportive lasciate ovunque, in particolare sui materiali presi a calci. Le indagini ora proseguiranno per scoprire gli autori.