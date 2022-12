UDINE - Una struttura polifunzionale da settemila posti, ma anche un hotel e una Spa da mille metri quadri. Così rinascerà il Pala Carnera 4.0 nelle intenzioni dell'omonima società veicolo (Pala Carnera 4.0) controllata dalle holding Al.Pe. Invest spa e Sarafin spa che fanno riferimento agli imprenditori Alessandro Pedone e Gabriele Ritossa. La Regione metterà a disposizione circa 3 milioni.



L'OPERAZIONE

I due imprenditori hanno deciso di proporre quella che in una nota viene definita «un'operazione unica per la città di Udine, offrendo la disponibilità all'ammodernamento dell'attuale palasport cittadino al fine di realizzare una struttura polifunzionale che accolga eventi in ambito sportivo, leisure, convegnistica, intrattenimento e wellness, sfruttando una capienza complessiva di oltre 7mila posti».



PEDONE

«L'attuale Palasport Carnera è obiettivamente sottodimensionato -ha dichiarato Alessandro Pedone, presidente dell'Apu alla presentazione del progetto in Comune a Udine - considerato che da anni ormai godiamo del più alto tasso di occupazione dell'impianto in tutto il panorama nazionale. Nell'attuale Palasport Carnera mancano sufficienti spazi per il pubblico, la palestra non è adeguata a una squadra professionistica, così come la sala stampa e gli spazi per l'accoglienza degli ospiti. Infine, i consumi energetici sono dispendiosi, considerato che l'impianto risale agli anni '70 e nell'ultimo intervento di riqualificazione non si è puntato su questo tema».

L'impianto Pala Carnera 4.0, ideato da Gabriele Ritossa e voluto dai proponenti dell'iniziativa di partenariato pubblico privato per l'ammodernamento del Palasport, verrà riqualificato a livello infrastrutturale e architettonico. Sarà realizzato un hotel, una Spa da mille metri quadri, un secondo campo da dedicare al settore giovanile, convertibile in sala congressi e spazi complementari allo sport.

GLI INGREDIENTI

Il business hotel, secondo le intenzioni degli investitori, potrà vivere durante tutta la settimana e potrà essere di sostegno agli spettacoli del weekend e agli spettatori di Apu e Udinese Calcio. Ci sarà anche un moderno centro di riabilitazione e preparazione atletica rivolto agli sportivi che praticano la pallacanestro ma non solo. La Spa aperta al pubblico potrà avvalersi anche di professionisti oltre che delle prestazioni riabilitative dell'adiacente centro.

Un secondo impianto indoor di pallacanestro e pallavolo potrà essere usato, anche in contemporanea, per le partite delle formazioni giovanili, maschili e femminili, oltre che della prima squadra femminile. Questo campo, poi, potrà essere utilizzato come auditorium e centro congressi, fino a un massimo di 500 persone.

Nel nuovo Pala Carnera 4.0 verranno riqualificati gli spazi attuali, dando un look diverso all'impianto nelle parti esistenti. Il cosiddetto incapsulamento consentirà di realizzare un altro anello sopra quello presente, per ulteriori 3.500 posti a sedere.

I TEMPI

La lavorazione non comporterà l'interruzione dell'attività sportiva, se non per circa tre mesi nella stagione 2025, stimando una data di inizio lavori nell'autunno del 2023.

L'opera finita consentirà alla città di usufruire di una struttura indoor capace di contenere manifestazioni, concerti ed eventi per un pubblico complessivo di oltre 7.000 spettatori.

Si prevede il coinvolgimento di un partner esperto nell'organizzazione di eventi musicali e leisure, con l'obiettivo di raggiungere nel tempo perlomeno le 30 date annue con un indotto di oltre 210mila spettatori, essenzialmente concentrati nei weekend.