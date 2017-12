Gallerie del rivellinoâ€‹ veneziano, apre il misterioso percorso

di Paola Treppo

PALMANOVA (Udine) - È finalmente possibileliberamente ledella Fortezza di. Oggi, venerdì 29 dicembre, alle 11, saranno inaugurati, infatti, i lavori appena realizzati per la loro percorrenza turistica in tutta sicurezza. La galleria didel rivellino veneziano, la 2R, circa 250 metri a destra uscendo da Porta Udine, è stata completamente riqualificata, illuminata e attrezzata per una tour guidato, sia con audioguida che con accompagnamento.Il percorso guidato parte da sotto l’, con un’introduzione alla storia della Fortezza, ai suoi percorsi d’acqua, la cascata, le cinte murarie e le gallerie. Entrando nella galleria l’audioguida spiega il sistema di funzionamento e illustra le concrezioni calcaree presenti. Continuando si possono ammirare i pisoliti,, e le nicchie per i barilotti diDopo circa 100 metri il primo incrocio, con le volte in mattoni e il complesso sistema di gallerie di contromina. A sinistra la misteriosa galleria laterale, la riservetta delle munizioni, e le unità di misurazione veneziane. Continuando vengono mostrati i metodi di costruzioni e la funzione dei mattoni sporgenti. Infine ci sono le scritte deiveneziani e il mistero che nascondono.Queste gallerie, realizzate dal Provveditore Generale Girolamo Corner, nel 1675, hanno una profondità di 9 m e si snodano per diverse centinaia di metri sotto terra. Il percorso di visita attrezzato eè completamente pianeggiante. Le gallerie sono visitabili nei fine settimana, contattando l’Infopoint Palmanova di Promoturismo Fvg di Borgo Udine.Gallerie e rivellini servivano a portarsi sotto le posizioni didell’eventuale nemico per scavare una camera e riempirla di, così da farle. Così scriveva Francesco Tensini, nel 1624: «Il nome delle contramine per sé stesso è chiaro, non essendo altro che quella opposizione che si fa contro le mine, che sono cave sotto terra piene di polvere, per mandare in aria le fortezze. Veramente queste mine sono il maggior inimico che oggidì abbiano le fortezze». Nel 1645, l’Ufficio delle Fortificazioni di Venezia studiò la possibilità di costruire delle mezze lune, i rivellini appunto, a protezione delle cortine, che erano i punti più deboli del poligono murario.All’apertura ufficiale di oggi, oltre al sindacoe all’assessore alla valorizzazione dei bastioni Luca Piani, sarà presente anche la presidente della Regione Fvg Debora Serracchiani. «Potremmo finalmente dotare Palmanova di un percorso attrezzato sotterraneo, tra le affascinanti gallerie che la attraversano. Un modo diverso di visitare la città, un nuovo punto di forte attrazione turistica che completa la già ricca offerta cittadina. Un ulteriore tassello per valorizzare il riconoscimento Unesco dello scorso luglio» dice il sindaco.