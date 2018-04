Arriva la nuova lunga passeggiata azzurra verso la pagoda sul mare

di Paola Treppo

LIGNANO RIVIERA (Udine) - Da sempre è il simbolo delladiPineta, il, una lunga e suggestivasull'acqua che porta al ristoro del bar La Pagoda. Lo scorso autunno la società Lignano Pineta ha deciso di dare una nuova veste al pontile e sostituire il tradizionale piano di calpestio in legno.Per ridurre la continua manutenzione del paiolato in legno verniciato del Pontile a Mare, ha guardato al mercato e cercato una soluzione in grado di dare nuovo smalto alla struttura pensando non solo al lato estetico, ma anche alla funzionalità e alla facilità di gestione nel corso degli anni. Le barche sono fatte ine si è pensato la stessa cosa per il pontile; è nata così la collaborazione tra Lignano Pineta Spa e la, una azienda friulana attiva da oltre 40 anni nel settore dei plastici rinforzati con fibra di vetro.La scelta della società balneare è ricaduta sul grigliato in materiale composito con la speciale finitura Q-Paint chiamata Marina Deck. Il prodotto è stato realizzato da Mm per offrire una alternativa a materiali tradizionali come legno, acciaio e cemento per la realizzazione di piani di calpestio di pontili e. Per ilcompleto del camminamento del Pontile a Mare, che avverrà nell’arco dei prossimi tre anni, la Mm fornirà 400 metri di grigliato azzurro che si integra perfettamente nello skyline del