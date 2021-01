Allerta neve, disagi in Carnia e nel Tarvisiano. Chiuso anche il passo di Monte Croce Carnico

UDINE - Le abbondanti nevicate stanno mettendo a dura prova la Carnia e il Tarvisiano, dove nelle ultime 48 ore sono caduti dai 60 ai 90 centimetri neve, con picchi che hanno superato il metro. Sauris, Sella Nevea e sette frazioni della Val Raccolana (200 persone) sono ancora isolate, mentre Sappada è di nuovo collegata con Forni Avoltri sul versante friulano.

Nella giornata di oggi, domenica 3 gennaio, a Paluzza (confine di Stato) è stata chiusa la 52 bis Carnica in seguito alla chiusura del Passo Monte Croce Carnico in territorio austriaco. Molte strade nelle frazioni alte delle località carniche sono chiuse per l'abbondanza di neve e per alberi caduti. Disagi si registrano a Rigolato, Forni Avoltri e Forni di Sopra, dove sono stati soccorsi anche alcuni cervi che, affondanti in un metro di neve, erano rimasti bloccati.

Le squadre comunali di Protezione civile sono al lavoro dalle prime luci dell'alba per ripristinare i collegamenti. Sono 180 i volontari inviati dalla Sala operativa regionale della Protezione civile nei comuni montani per garantire interventi di sgombero della neve a supporto delle amministrazioni locali e dei cittadini. Al lavoro anche le tante squadre del Soccorso alpino.

L' allerta meteo regionale per pericolo valanghe resta forte (4 su una scala massima di 5) fino alle 14 di domani lunedì 4 gennaio.



