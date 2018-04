Liberarsi dai vecchi abiti e aiutare chi non ne ha: ecco come fare

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARTIGNACCO (Udine) - Liberarsi daie aiutare chi non ne ha: ecco come fare con il progettoche vede scendere in campo il punto venditadie Humana. L'obiettivo dell'iniziativa? Regalare attimi di felicità a chi ha più bisogno di aiuto.Vediamo come funziona. Fino al 6 maggio, nel negozio Kiabi al 4 di via Antonio Bardelli, parte una raccolta di abiti destinati alle. Chiunque può donare i vestiti che non mette più e che intasano i guardaroba, specialmente adesso che si fa lo "spoglio" degli armadi, in vista dell'estate. Per ogni 5 indumenti donati, i clienti del negozio Kiabi riceveranno un buono sconto di 10 euro spendibile fino al 20 maggio, a fronte di un acquisto minimo di 50 euro. Per ogni buono registrato Kiabi destinerà un euro della vendita alla Fondazione Humana. Gli abiti usati saranno donati alla famiglie povere.