"Giovedì prima di tutto", appuntamento fisso con i giovani per guidarli verso il futuro

Martignacco - È stata presentata oggi a Martignacco l’iniziativa “Giovedì Prima di Tutto”, 9 incontri su temi di attualità in ambito sociale, culturale, scientifico ed economico, che si svolgeranno ogni primo giovedì del mese in Regione, a cura dell’istituto di credito PrimaCassa FVG, credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia.

“PrimaCassa, fin dalla sua nascita oltre 100 anni fa, ha scelto di essere un soggetto promotore di sviluppo delle Comunità di riferimento non solo attraverso i propri servizi bancari e assicurativi ma anche con opportunità, progetti ed eventi volti ad accrescere la consapevolezza delle dinamiche di una società in costante ed accelerato mutamento e a stimolare una sempre maggior coscienza civica dei propri Soci, Clienti e, in genere, dei Cittadini e del Friuli Venezia Giulia . Questo impegno, che va oltre il fare banca, risulta coerente con l’art. 2 dello statuto sociale che testualmente sancisce il dovere di perseguire “…il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche…” delle Comunità di riferimento. Il progetto “GiovedìI Prima di tutto“ si inserisce perfettamente in questo contesto e confidiamo che sia ennesimo tassello dove le Persone di un territorio danno corpo ad un “Noi, Voi, Insieme“ che può fare la differenza” ha spiegato il presidente della banca Giuseppe Graffi Brunoro.

Obiettivo dell’iniziativa è dunque il coinvolgimento della comunità verso tematiche di interesse collettivo e focalizzate principalmente sul territorio regionale, attraverso lo sviluppo di tavole rotonde alle quali relazioneranno esperti di vari ambiti. Gli incontri , che a partire da febbraio (fatta eccezione per i mesi estivi di luglio e agosto), avranno cadenza mensile, si svolgeranno ogni volta in un luogo diverso, con inizio alle ore 18.00. Obiettivo dell’iniziativa è il coinvolgimento della comunità, ed in particolare dei giovani, verso tematiche di interesse collettivo e focalizzate principalmente sul territorio regionale, attraverso lo sviluppo di tavole rotonde alle quali relazioneranno esperti di vari ambiti. Gli incontri, che a partire da febbraio (fatta eccezione per i mesi estivi di luglio e agosto), avranno cadenza mensile, si svolgeranno ogni volta in un luogo diverso, con inizio alle ore 18.00. Si parte giovedì 2 febbraio al cinema Visionario di Udine con un parterre d’eccezione. Il tema al centro dell’incontro è “Nuove sfide e nuove opportunità per il territorio e per i giovani. Una ripresa consapevole - Le associazioni e il volontariato, veicolo fondamentale di crescita”. Chiamati ad intervenire per portare la propria testimonianza del percorso di crescita socio-economico di cui è protagonista la nostra Regione il regista Matteo Oleotto, il giornalista e vice direttore del Tg5 Giuseppe De Filippi, la presidente di ProgettoAutismo FVG Elena Bulfone e il professore Francesco Pitassio, Delegato del Magnifico Rettore per il Centro Polifunzionale di Gorizia, Università di Udine. La partecipazione agli incontri in programma nell’arco del 2023 è rivolta a tutta la comunità ed è gratuita. Non solo, prenotandosi attraverso il link istituzionale dell’istituto di credito che organizza gli eventi, sarà possibile ricevere un invito per la visita di un museo o per partecipare ad un evento culturale organizzato da partner dell’istituto di credito, nell’ottica della promozione del territorio e delle sue risorse. Per l’appuntamento del 2 febbraio, registrandosi, i partecipanti riceveranno un ingresso a Casa Cavazzini, il museo di arte moderna e contemporanea di Udine. Giovedì Prima di Tutto ha come obiettivo anche il dialogo con i giovani. Studenti delle scuole superiori della Regione e del mondo universitario saranno chiamati a partecipare agli incontri, per fare propri i messaggi che i relatori rivolgeranno al pubblico. Si è avviato inoltre il dialogo con le istituzioni scolastiche per far ottenere ai giovani che prenderanno parte alle tavole rotonde i crediti formativi.