Lutto nella politica friulana: è morto Renzo Pascolat, ex deputato Pci e autonomista

Ieri, martedì 25 aprile, è scomparso Renzo Pascolat. Nato a Terzo di Aquileia l'11 dicembre 1940, iscritto al Partito comunista fin da giovanissimo, è stato segretario provinciale del PCI. Membro del Comitato centrale con il segretario Berlinguer, consigliere regionale fino al 1987 e deputato fino al 1992, ha aderito nell'89 alla svolta della Bolognina.

È stato protagonista della stagione autonomista friulana con il Forum di Aquileia, capogruppo della lista del sindaco Sergio Cecotti dal 1998 al 2003 in Consiglio comunale a Udine. È stato poi coordinatore della lista Convergenza per il Friuli in appoggio al secondo mandato di Cecotti e cofondatore dell'associazione "Friuli Europa". Lo rendono noto la moglie Loretta, i figli Gianni e Roberto.