Morto a 40 anni il friulano Alessandro Talotti, tra i migliori saltatori azzurri: lascia un bimbo piccolo

UDINE - È morto nella notte, Alessandro Talotti, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto. In più occasioni nell'ultimo anno aveva raccontato la sua battaglia contro il tumore che lo aveva colpito. Lo riportano i media locali. Nel corso della sua carriera Talotti, 40 anni, udinese, aveva partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008. Il suo primato indoor era stato 2 e 32. Nel 2002 aveva ottenuto il quarto posto agli Europei. Pochi giorni fa, Talotti si era sposato con Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle; la coppia ha avuto un bambino, Elio, lo scorso autunno.