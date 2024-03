Camilla non ce l’ha fatta, a 34 anni stroncata dalla malattia. Aveva subito due trapianti di polmoni

UDINE - Non aveva mai perso il sorriso.

Nonostante un virus l'avesse costretta su una sedia a rotelle, lei non si arrendeva. Nonostante i continui ricoveri in ospedale, a causa della fibrosi cistica scoperta nel 2005 all'età di 19 anni, la grinta non era mai venuta meno. E allora via di sport e musica, perché questa vita aveva solo cambiato ritmo, ma una melodia ancora c'era. Camilla Di Benedetto se n'è andata a 34 anni lunedì 18 marzo all'ospedale di Udine, dove era ricoverata per l'aggravarsi delle condizioni sanitarie.

Ultima di quattro figli, la 34enne lavorava nell'ambito dei social insieme al fratello Davide, titolare di un'agenzia di comunicazione. Ancora adolescente aveva perso entrambi i genitori, una perdita alla quale ha reagito con grande determinazione e coraggio. A 19 anni la scoperta della malattia e poi il primo dei due doppi trapianti di polmoni. Niente però riusciva a ostacolarla. Alla malattia la giovane ha sempre risposto con lo sport. Anche quando un virus l'ha costretta sulla carrozzina, praticava ping pong per disabili a livello agonostico.

La sua scomparsa lascia nello sconforto i fratelli Marco, Davide e Paolo. Nel dolore anche i tanti amici che conoscevano Camilla e che l'hanno sempre sostenuta. I funerali saranno celebrati venerdì 22 marzo alle 15.30 nella chiesa di San Marco Evangelista, in Chiavris, a Udine.