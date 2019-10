Dal Nordest all'Olanda, Matteo Monai è il ricercatore dell'anno /Il suo progetto

di Angela Pederiva

Giovedì 10 ottobre al Quirinale si terrà la cerimonia dell'Eni Award 2019, dedicato all'innovazione tecnologica nel campo dell'energia e dell'ambiente. E ad essere premiato dal presidente Sergio Mattarella comesarà un talento del, che da bambino sognava «di aprire un Jurassik Park con i dinosauri» e nel tempo libero suona la chitarra «spazientendo i vicini nelle ore notturne», ma intanto. Si tratta diche ha studiato nove anni a Trieste fra laurea e dottorato in Chimica, per sei mesi è stato visiting student a Philadelphia in Pennsylvania e da un biennio lavora all'Università di Utrecht in Olanda come postdoc nel gruppo del professor Bert Weckhuysen, occupandosi di valorizzazione dell'anidride carbonica.