Mario Giordano, le iene, le truffe e la povertà

UDINE - Mario Giordano, ospite dell’Udinese ieri, domenica 3 dicembre, nell’auditorium del Bluenergy Stadium, ha presentato il suo ultimo libro “Maledette iene” durante l’evento prepartita della squadra bianconera.

A condurre la presentazione il “re della Zanzara”, Giuseppe Cruciani. Le maledette iene hanno un nome e un cognome. «Nei miei libri non faccio mai denunce generiche, ma hanno un'identità». Nelle duecento pagine si raccontano storie che evidenziano un fenomeno: «Nei momenti di crisi aumentano le truffe e chi è povero è sempre più povero, mentre chi è ricco lo è sempre di più». Non è come potrebbe sembrare un attacco alla ricchezza, ma a chi la accumula sulla pelle della povera gente. «Nelle difficoltà aumentano le truffe, perché si cerca disperatamente qualcosa a cui aggrapparsi ed è inevitabile che aumentino anche le persone che ne approfittano. Nessuno di noi è al riparo». Come il caso del trevigiano Christian Visentin, che dal 2020 con la sua New Financial Tecnology ha truffato seimila risparmiatori tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, convincendoli a investire in criptovalute e che ora «sta a Dubai con la barca e i disperati qui che hanno perso i loro risparmi». Ma il tarlo della iena si annida ovunque, dai pronto soccorsi in appalto, alle sale operatorie pubbliche affittate a privati e ai medici a gettone, per non parlare del traffico di esseri umani e la gestione dell’accoglienza dei rifugiati sul territorio.

Giulia Soligon