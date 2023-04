Le telecamere nascoste di Fuori dal coro a Venezia, le offerte di lavoro nei ristoranti? «Il 20% in busta, il resto tutto in nero» Video

VENEZIA - «Io ti segno le ore che voglio, in busta, poi ci sono quelle fuori busta». Il ritornello è sempre quello, registrato dalle telecamere nascoste di Fuori dal coro, il programma Mediaset di Mario Giordano. Si parla di lavoro, di offerte di lavoro nella città di Venezia, soprattutto nella ristorazione. Questo interessante servizio arriva dopo moltissime polemiche sul lavoro rifiutato dai giovani, un dibattito serrato che è nato e si è sviluppato sul nostro sito nelle scorse settimane.

L'inviata della trasmissione è arrivata in città per il ponte del 25 aprile e ha risposto ad alcune delle tante offerte esposte sulle vetrine di bar, osterie e ristoranti. Quello che ne emerge è sconvolgente: proposte di contratti irregolari e pagamenti in nero, fissi da mille euro e il resto fuori busta, contratti full time da 45 ore "travestiti" da contratti a chiamata, insomma, una vera e proria giungla. Ma del resto «in tutta Italia fanno così», come dichiara seraficamente uno dei ristoratori.

E il tutto questo accade nella città dove i prezzi sono alle stelle, si sottolinea nel servizio. La giornalista passa da un colloquio all'altro, ma sembra che la prassi sia sempre la stessa: un tot regolare e un altro tot in nero. E alla fine la conferma arriva anche da chi nel settore lavora da tempo, un cameriere: «Oramai fanno tutti così, ti mettono part time e il resto te lo danno fuori busta».