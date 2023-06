Malore in acqua l'elicottero dei soccorsi atterra in spiaggia, ma è inutile: muore a 68 anni

LIGNANO SABBIADORO - Un friulano di 68 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, 23 giugno, per un malore che lo ha colto mentre faceva il bagno a Lignano Sabbiadoro. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma purtroppo per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, ospite di una campeggio con la moglie, è andato a fare il bagno all'altezza dello stabilimento 6, ma non è ritornato a riva.

I soccorsi hanno avvistato il suo corpo a circa trenta metri dalla riva, ma ormai era troppo tardi. Il 68enne potrebbe essere stato colto da molore in acqua.