Cervignano del Friuli. Accusa un malore e si accascia, gli amici guidati al telefono da un infermiere lo rianimano con il defibrillatore

CERVIGNANO DEL FRIULI (UDINE) - Accusa un malore e si accascia a terra, gli amici lo rianimano con un defibrillatore seguendo le indicazioni al telefono di un infermiere della Sores. É accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 7 dicembre, a Cervignano del Friuli.

Un uomo ha perso i sensi per un malore, a cui è seguito un arresto cardiocircolatorio.

Gli amici hanno chiamato il Nue112 e sono stati inviati due mezzi di soccorso. Nel frattempo le persone che erano con lui sono rimaste al telefono con un infermiere della Sores che le ha guidate su come fare la rianimazione cardiopolmonare. Hanno avviato il massaggio cardiaco e poi hanno usato un defibrillatore presente in un vicino supermercato. Così il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Poi è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.