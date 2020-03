Università di Udine: programma di lezioni online per gli studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Un programma di didattica alternativa "a distanza" è la proposta avanzata dall'Università degli studi di Udine per fronteggiare l'emergenza Coronavirus . In un comunicato, pubblicato recentemente sul sito web dell’università, il Rettore Roberto Pinton dichiara che l’Ateneo sarebbe pronto ad avviareche consentano agli studenti di non perdere ulteriori giorni di lezione per il secondo semestre didattico. Docenti e studenti di tutti i corsi di laurea saranno dunque coinvolti nel riprogrammare la didattica e lo studio con lezioni in streaming o tramite podcast con l’intenzione da parte del personale docente di attivare anche altre modalità di interazione che permettano agli studenti di intervenire da casa durante la lezione.“Gli uffici stanno inoltre definendo con i laureandi le modalità di recupero delle prove d’esame, saltate a causa della sospensione delle attività, la qual cosa consentirà loro di concludere il percorso di studi, laureandosi nella stessa sessione. Le sedute di laurea sospese verranno recuperate appena possibile e così pure le prove d’esame, che potranno essere ricalendarizzate già a partire dalla prossima settimana, non escludendo anche in questo caso la possibilità di ricorrere a soluzioni a distanza”, si legge nel comunicato. Per l’università, dunque, questo sarà un modo per implementare forme di didattica alternativa sfruttando le opportunità e i vantaggi dati dalla tecnologia e dal digitale. Inoltre l’Ateneo, tra i primi in Italia ad aver attivato lo smart working, ha avviato modalità di prestazioni lavorative flessibili per garantire la continuità dell’attività amministrativa. Una sfida, questa, che può affiancare e rinnovare la didattica tradizionale con ulteriori strumenti in grado di potenziare l’apprendimento e la competenza digitale.