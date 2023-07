Cade da un'altezza di cinque metri, in ospedale in condizioni serie un uomo di 72 anni

VARMO - Un uomo di 72 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nella mattina di oggi, giovedì 27 luglio, per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi nelle pertinenze di una abitazione privata, nel territorio comunale di Varmo. Per cause in corso di accertamento è caduto da una altezza di circa 5 metri. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo, in condizioni piuttosto serie, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.