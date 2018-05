Cambia la bombola di gas in ditta: operaio colpito alla testa da valvola

di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) -nella dittadidove un uomo di 47 anni, M.M. le sue iniziali, è rimasto, riportando una lesione lacero contusa, mentre stava cambiando unadi gas.Per cause in corso di accertamento, eseguendo questa operazione, l'addetto è stato colpito dalladella bombola che lo ha raggiunto al capo. Immediata la chiamata di aiuto: sul posto è intervenuta l'equipe medica di una ambulanza inviata dalla centrale Sores e sono giunti i vigili del fuoco volontari di Codroipo, insieme ai carabinieri della stazione della cittadina del Medio Friuli. Le cause sono in corso di accertamento. Per fortuna il trauma alla testa non pare grave e il 47enne se la caverà con deie un po' di riposo. L'infortunio è accaduto intorno alle 8.30 di oggi, martedì 29 maggio, al 15 di via Fermo Solari.